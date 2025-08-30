Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Gürcistan-Türkiye mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gürcistan-Türkiye maçı yayıncı kuruluşu...
Gürcistan-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak ve ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. Karşılaşma için geri sayım sürerken Gürcistan-Türkiye maçının yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Millî Takım maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye
2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
