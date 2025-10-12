Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'de!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan kafilesi, özel uçakla Kocaeli'ye geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli'ye geldi.
İspanya'dan özel uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na gelen Gürcistan Milli Takımı, buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Eylül Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
