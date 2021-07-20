Gürcistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

AA

Gürcüler, Türkler ve Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarıyla farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde eski Tiflis semtinde bulunan ve "çift mihraplı" diye bilinen Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Camiye gelen Müslümanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki tedbirlere uygun şekilde maskeler kullandı.

Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan Müslümanlar, bayram namazını caminin karşısındaki caddede yere serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Bayram namazını Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

Eminov, bayram vaazında tüm Müslümanların bayramını kutlayarak, "Bayramınız mübarek olsun. Bayram günlerinde akrabalarınızı ziyaret edin. Ayrıca bu bayram günlerinde yakınlarınızın da mezarlarını ziyaret etmeye gidin." dedi.

Müslümanlara akraba ziyareti sırasında Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmaları çağrısında bulunan Eminov, böylece herkesin sağlığına önem verebileceklerini söyledi.

Dünyada tüm Müslümanların barış ve huzur dolu ortamda yaşamasını dileyen Eminov, "İnsan, kurban kestiğinde Allah'a daha da yaklaşıyor." dedi.