Gupse Özay ile Barış Arduç, Anneler Günü hediyesi hakkında konuştu

REKLAM advertisement1

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gupse Özay ile Barış Arduç önceki gün Armutlu’da bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin 'Anneler günü için hediye aldınız mı?' sorusuna Arduç; "Yakacaksınız beni" diye cevap vererek herkesi güldürdü.

Gupse Özay anne olmanın çok tatlı ve tarif edilmez bir duygu olduğunu söyleyerek; "Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur" diyerek kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan mutlu çift, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu. Nazif Şahin karpuz