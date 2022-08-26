Güpegündüz kimseye aldırmadan soygun yaptılar!

"ADAMLAR UMURSAMIYOR EL SALLAYIP GİDİYOR"

Mağaza sahibi Hüseyin İba, hırsızların yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldığını belirterek "Yan komşularımızda da aynı şekilde hırsızlık oldu. Güpegündüz gelip, kapıyı kırıyor, içeri giriyor arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alıyorsa o kadar götürüyor. Bunu yapanlar 4 kişilik bir ekip. Beyaz bir arabaları var, çok rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Bağırsan da, ne yaparsan yap umursamıyorlar. El sallayıp gidiyorlar. Bu hırsızlıkların olmaması lazım" dedi.