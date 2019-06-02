Ay Boğa’da ilerlerken 14.47’ye kadar boşlukta kalacak. Ardından İkizler’e geçiyor. Yeni Ay öncesi eksikleri gidermeye yoğunlaşmak faydalı olur. Bilgi ve merakı pekiştiren bir gündeyiz. Entelektüel beceriler, eğitim öğretim faaliyetleri, pozitif meraktan doğan yaratımlara yoğunlaşmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Krem