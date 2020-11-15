Günler ne zaman uzayacak? 21 Haziran'dan itibaren günlerin kısalması nedeniyle erken saatlerden itibaren hava kararmaya başladı. Başta çalışanlar olmak üzere hemen herkes günlerin ne zaman uzamaya başlayacağını merak ediyor. Peki, günler ne zaman uzayacak? İşte, merak edilen detaylar...

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Gecelerin uzun olması ve gündüzlerin kısalması nedeniyle çalışan işçiler, sabah henüz hava aydınlanmadan önce evden çıkıyor. Havaların erken kararması nedeniyle de genellikle birçok işçi evine dönerken yine karanlıkta dönüyor. Bu durumu yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde "günler ne zaman uzayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

Kuzey Yarım Kürede, güneş ışınları Yengeç Dönnecesi'ne 43 derece 06'lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Güney Yarım Kürede ise, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90 derecelik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.