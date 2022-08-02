Güngören saldırısının çocuk mağduruydu; pes etmedi

Terör örgütü PKK'nın bundan 14 yıl önce İstanbul Güngören'de gerçekleştirdiği bombalı saldırının faillerinden biri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iz sürmesi ile Suriye'de bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bombalı saldırının hayatını kararttığı isimlerden biri de o gün 15 yaşında olan Buse Hazarlı'ydı.

Buse 29 yaşına kadar sağlığına kavuşabilmek için tam 27 ameliyat geçirdi. Patlama anında kopan ayağı zorlu operasyonlarla yerine dikildi.