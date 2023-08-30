Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son dakika haberler

        Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

        İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan kahvehaneye gelen bir grup ellerindeki silahlarla rast gele ateş açmaya başladı. Kahvehane içerisinde bulunan bazı kişilerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güngören'de silahlı çatışma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güngören'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı, içeriden de karşılık verilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

        Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2 kişide ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

        Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane de meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup rast gele silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        REKLAM

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güngören
        #silahlı çatışma
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Habertürk Anasayfa