15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Kore'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Güney Kore'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'den 75'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer 76 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklarken, toplam vaka sayısı 8 bin 86'dan 8 bin 162'ye çıktı. Yeni vakaların 41'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Daegu kentinden bildirildiği ifade edildi.
120 HASTA TABURCU EDİLDİ
120 hastanın ise hastanelerden taburcu olduğu aktarılırken, taburcu edilenlerin sayısı 3 gündür tespit edilen yeni vaka sayısının üzerinde kaydedildi. Yeni vakalardaki düşüşün Daegu kentindeki kilise üyelerinden kaynaklı vakaların çoğunun tespit edilmesinden sonra yaşandığı belirtildi.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha
HER GÜN 20 BİN KİŞİYE TEST YAPILIYOR
Güney Kore'de koronavirüse karşı her gün 20 bin kişiye test uygulanıyor. Bu güne kadar yaklaşık 268 bin kişinin tarandığını vurgulayan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, "Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesini sağlar. Çok düşük ölüm oranlarının ardındaki anahtarın bu olduğunu düşünüyorum. Sistemimiz, test sistemini hızlı bir şekilde onayladı. Testin bu güne kadar 268 bin kişiye ulaştığını düşünüyorum" dedi.
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