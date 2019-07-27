Güney Kore'de gece kulübündeki çökmede 2 kişi öldü

27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nın düzenlendiği Güney Kore'nin Gwangju kentindeki bir gece kulübünde meydana gelen çökmede, ölenler ve aralarında uluslararası sporcuların da olduğu yaralılar bulunuyor.
Sabaha karşı iki sıralarında yaşanan olayda, iki katlı gece kulübünün asma katı, dans pistindekilerin üzerine çöktü.
Olayda 38 ve 27 yaşında iki Güney Kore vatandaşı hayatını kaybetti.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, yaralananlar arasında şampiyona için kentte olan sporcular da yer alıyor.
Ajans, yaralanan sporcuların durumlarının iyi olduğunu da bildirdi.
Olayı hafif yaralarla atlatan Yeni Zelanda su topu milli takımı kaptanı Matt Small, bazı yaralıların durumunun "çok korkunç" olduğunu söyledi.
Small, "Dans ederken bir anda 6 - 7 metre yükseklikten düştük. Sonrasında herkes kulüpten koşarak kaçmaya başladı" dedi.
Small, "insanların başı üzerine düştüklerini" düşündüğünü de aktardı
Olayın hemen sonrasına ait bir videoda, onlarca kişinin asma katın bir kısmını tutmaya çalıştığı görülüyor. Aynı anda ise kalabalık arasından çığlık ve bağırışmalar duyuluyor.
Gwangju emniyeti, Coyote Ugly isimli gece kulübünün sahiplerinin "kaçak büyüme" iddiası ile sorguya alındığını açıkladı.
Olay sırasında içerisinde 370 kişinin bulunduğu gece kulübü, atletlerin kalması için hazırlanan sporcu köyünün yakınınında yer alıyor.
Yonhap haber ajansının, yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, yaralanan arasında Amerikalı, Yeni Zelandalı, Holandalı, İtalyan ve Brezilyalı sporcular bulunuyor.
Neredeyse tamamı su topu oyuncularından oluşan atlet yaralıların üçü hastanede tedavi edildi.
Gwangju kentindeki Dünya Şampiyonası Pazar günü sona eriyor.
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