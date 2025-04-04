Güney Kore'de azledilen Devlet Başkanı Yoon, halktan özür diledi

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevinden azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, halkın beklentilerine karşılık veremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında verdiği azil kararının ardından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

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Eski Devlet Başkanı, açıklamasında, kamuoyuna ve destekçilerine hitaben, "Umutlarınıza ve beklentilerinize karşılık verememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmet etmenin hayatındaki en büyük onur olduğunu dile getiren Yoon, "Başarısız olduğumda dahi verdiğiniz sarsılmaz destek ve cesaretlendirme için minnettarım." şeklinde konuştu.

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YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Azil davası dışında sıkıyönetim ilanı hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanmış, Güney Kore Savcılığı 26 Ocak'ta Yoon hakkında bu suçlamalarla iddianame hazırlamıştı. Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin tutuklamayı iptal etmesi ve fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin vermesiyle 8 Mart'ta serbest bırakılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından bugün verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı. Azil kararı sonrası Yoon derhal görevden alınırken, ülkede 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gidecek.