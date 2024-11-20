Güney Kıbrıs gemi turları iptal edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) limanlarına yapılacak cruise turlarının yaklaşık yarısının, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gerilim yüzünden iptal olduğu bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, 2024 yılı içinde Güney Kıbrıs'a yapılması planlanan 200 cruise turundan 90'ı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildi.

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Haberlerde, bu yılki iptallere rağmen gelecek yılın GKRY turizmi için umut verdiği kaydedildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.