Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Güney Afrika'da binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi

        Güney Afrika'da binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 01:46 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Afrika'da Filistin'e destek gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), muhalefet partileri Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Ulusal Özgürlük Partisi (NFP) ve Al Jama'ah Partisi ile çok sayıda sivil toplum örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce insan Cape Town şehir merkezinde Filistin halkıyla dayanışma için bir araya geldi.

        Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehir merkezindeki Muir Caddesi Camii önünde toplanan binlerce gösterici Western Cape Eyalet Hükümeti binasına yürüdü.

        Göstericiler, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak", "Milyonlarız, Milyarlarız, hepimiz Filistinliyiz" ve ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdün" diye sloganlar attı.

        REKLAM

        Ulusal basında, "son yıllarda Cape Town'da gerçekleştirilen en büyük gösterilerden biri" olarak nitelendirilen gösteride, "Gazze'ye yönelik soykırımın önlenmesi" çağrısında bulunuldu.

        İSRAİL'İN PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPATILMASI ÇAĞRISI

        Göstericiler ayrıca, İsrail'den yana tavır almamakla eleştirdikleri Western Cape eyaleti Başbakanı Allan Winde'yi ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) yöneticilerini de protesto etti.

        İktidar partisi ANC Genel Sekreteri Fikile Mbalula, burada yaptığı konuşmada, hükümetin şimdiye kadar İsrail'e karşı daha hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğini belirterek, "Güney Afrika'daki İsrail Büyükelçiliği kapatılmalıdır." dedi.

        Güney Afrika'nın ilk siyah Cumhurbaşkanı ve Filistin davasının ateşli savunucularından Nelson Mandela'nın torunu, ANC milletvekili Mandla Mandela ise İsrail'den ülkeye çağrılan Güney Afrikalı diplomatlarla istişare sürecinin hızlandırılmasını ve İsrail ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi çağrısında bulundu.

        Gösteriye Müslüman Güney Afrikalıların yanında çok sayıda Hristiyan ve Yahudi Güney Afrikalı da katıldı. Hristiyan cemaatinin önde gelen dini otoritelerinden St. George Katedrali Dekanı Peder Michael Weeder ve ünlü apartheid karşıtı aktivist ve politikacı Hristiyan din adamı Allan Boesak da konuşmacılar arasında yer aldı.

        Boesak da konuşmasında, İsrail'in Pretorya Büyükelçiliğinin acilen kapatılması çağrını yineledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güney Afrika
        #Filistine destek
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa