Güney Afrika'da binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi

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ktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), muhalefet partileri Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Ulusal Özgürlük Partisi (NFP) ve Al Jama'ah Partisi ile çok sayıda sivil toplum örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce insan Cape Town şehir merkezinde Filistin halkıyla dayanışma için bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehir merkezindeki Muir Caddesi Camii önünde toplanan binlerce gösterici Western Cape Eyalet Hükümeti binasına yürüdü.

Göstericiler, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak", "Milyonlarız, Milyarlarız, hepimiz Filistinliyiz" ve ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdün" diye sloganlar attı.

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Ulusal basında, "son yıllarda Cape Town'da gerçekleştirilen en büyük gösterilerden biri" olarak nitelendirilen gösteride, "Gazze'ye yönelik soykırımın önlenmesi" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPATILMASI ÇAĞRISI

Göstericiler ayrıca, İsrail'den yana tavır almamakla eleştirdikleri Western Cape eyaleti Başbakanı Allan Winde'yi ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) yöneticilerini de protesto etti.

İktidar partisi ANC Genel Sekreteri Fikile Mbalula, burada yaptığı konuşmada, hükümetin şimdiye kadar İsrail'e karşı daha hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğini belirterek, "Güney Afrika'daki İsrail Büyükelçiliği kapatılmalıdır." dedi.

Güney Afrika'nın ilk siyah Cumhurbaşkanı ve Filistin davasının ateşli savunucularından Nelson Mandela'nın torunu, ANC milletvekili Mandla Mandela ise İsrail'den ülkeye çağrılan Güney Afrikalı diplomatlarla istişare sürecinin hızlandırılmasını ve İsrail ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye Müslüman Güney Afrikalıların yanında çok sayıda Hristiyan ve Yahudi Güney Afrikalı da katıldı. Hristiyan cemaatinin önde gelen dini otoritelerinden St. George Katedrali Dekanı Peder Michael Weeder ve ünlü apartheid karşıtı aktivist ve politikacı Hristiyan din adamı Allan Boesak da konuşmacılar arasında yer aldı.

Boesak da konuşmasında, İsrail'in Pretorya Büyükelçiliğinin acilen kapatılması çağrını yineledi.