İsveç ve Norveç sınırında bulunan Krutvatnet Gölü senede 2 ya da 3 gün boyunca güneşin batışının gerçekleşmediği göller arasında yer alıyor. 450 bin göle sahip olan Norveç ayrıca 4 büyük göle sahip olmakla dünyada göller bölgesinde yer alan bir ülke özelliği olmasını koruyor. Coğrafi olarak gerçekleşen bu durum güneşin 3 gün botunca 360 derece olarak aynı çevrede gölün üstünde dönerek batmamasını yaşıyor. Bu da Temmuz ayında gerçekleşen oldukça önemli bir doğa olayı olarak adlandırılıyor. Her sene düzenli olarak bu durum gerçekleşiyor. Bu özelliğin oluşması ile de kutuplarda 6 ay gündüz ve 6 ay gecenin de gerçekleşmesi ortaya çıktığının işareti olarak belirtiliyor.

Dünyanın eksenin eğik olması sonucunda yaşanana kutuplardaki 6 ay gündüz ve 6 ay gece yaşanır ve Kruttvatnet Gölü’de bu durumun yaşanması ile alakalı olarak sende 1-3 kez güneşin sürekli olması durumuna tanık olur. Oldukça eşsiz ve güzel bir görünüme neden olan bu durum doğanın gerçekten muhteşem olmasını ne kadar da çok ortaya koyuyor. Birçok açıdan fotoğraflanan bu gölün görüntüsüne hayran olmamak elde değil.