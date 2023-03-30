Güneş'in kütlesinin 30 milyar katı! Bilim insanları ultra kütleye sahip yeni bir kara delik tespit etti - Güncel Haberler

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Gökbilimciler, kullandıkları yeni teknik ile ultra kütleye sahip bir kara delik tespit etti. Bilim insanları bunun şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara delik olduğunu düşünüyor.

"SON DERECE HEYECAN VERİCİ"

CNN International'ın haberine göre, Royal Astronomi Topluluğu tarafından yayınlanan veriler, kara deliğin kütlesinin Güneş'in kütlesinden 30 milyar katından fazla olduğunu gösteriyor. Bu da astronomlar tarafından nadir görülen bir ölçek, astronomlar bunu "son derece heyecan verici" bir keşif olarak tanımladı.

Birleşik Krallık'ta bulunan Durham Üniversitesi liderliğindeki ekip, yerçekimsel mercekleme olarak bilinen bir teknik kullandı. Bu sayede Dünya'da yüz milyonlarca ışıkyılı uzaklıktaki bir galakside kara deliğin ışığı nasıl büktüğü yakından incelendi.

Hubble Uzay Teleskobu, kara deliğin boyutunu doğrulamak için kullanıldı.

Araştırmanın baş yazarı James Nightingale, "Güneş'in kütlesinden yaklaşık 30 milyar katı olan bu özel kara delik, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden biri. Kara delik boyutunun olabilecek en üst sınırda olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden bu keşif heyecan verici." dedi.

ARAŞTIRMA 2004 YILINDA BAŞLADI

Ultra kütleli kara delikler, evrendeki en büyük kütleli nesneler ve astronomlar için nadir bulunan bir bulgu. Ne zaman oluştukları ise belirsiz, bazılarının milyarlarca yıl önce galaksilerin birleşmesinden oluştuklarına inanılıyor.

Araştırmanın başlangıcı ise 2004 yılına dayanıyor. Durham Üniversitesi'nde gökbilimci olan Alastair Edge, bir galaksi araştırmasının görüntülerini incelerken dev bir yerçekimi merceği yayını fark etti.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı