Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir?

Güneş çarpması; vücudun güneş altında ısısının yükselmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Vücut sıcaklığı 40°C i geçer. Bu durum ile kişinin birçok organı ve merkezi sistemi alt üst olur. Acilen tedavi edilmesi gereken önemli bir durumdur.

Güneş çarpması olması halinde vücutta çok fazla değişim yaşanmaktadır. Özellikle beyin bu durumu algılamada zorluk yaşayacağı için vücudun tüm dengesi bozulmaktadır.

Güneş çarpması belirtileri

40°C vücut ısısı

Konuşma ve davranış bozukluğu

Halüsinasyon görme

Bilinç kaybı

Terleme sorunu

Hızlı nefes alıp verme

Nabzın yükselmesi

Baş ağrısı

Kuru ve sıcak bir cilt

Kramplar

Güneş çarpmasına ne iyi gelir?

Soğuk su ile duş yapmak

Buzlu kompres uygulamak

Oda sıcaklığının soğutulması

Su, ayran ve soğuk içecekler içmek

Vücut ısısını düşürmek

Bu durumda sadece bilincin yerinde olması halinde bu uygulamalar yapılabilir. Ancak bilinç kaybının olması halinde acilen hastaneye kaldırılmalıdır. Vücut ısısını düşürmek için hastaneye gidinceye kadar güneş çarpması yaşayan kişiye bu tarz uygulamalar yaparak havale geçirmesi önlenebilir.