        Güner Özkul: Babam çok zampara bir adamdı

        Güner Özkul, babası Münir Özkul'un 100'ncü yaşını anılarıyla kutladı. "Babam çok zampara bir adamdı" diyen Güner Özkul, babasının kız arkadaşlarından ayrılmak istediğinde; "Kızım, seni sevmedi" şeklinde bahane uydurduğunu tebessümle paylaştı  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 23:49 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:49
        "Babam çok zampara bir adamdı"
        Türk sineması ve tiyatrosunda derin izler bırakan Münir Özkul, 2018'de 93 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce babasının 40 yıllık hayat arkadaşı Umman hanımı da kaybeden Güner Özkul, babasının ölümünü uzun süre kabullenemediğini söyledi. "Babam, bizlere bıraktıklarıyla ölümsüz oldu. Büyük sanatçılar eserleriyle ölümsüz oluyorlar” dedi.

        Erol Albayrak ile Uğurkan Erez'in sunduğu 'Şimdi Konuşmak Moda'nın çekimleri sırasında zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamayan Güner Özkul, rüyalarında babasını hep filmlerdeki gibi gördüğünü de söyledi. "Babam çok zampara bir adamdı" diyen Güner Özkul, babasının Özkul’un kız arkadaşlarından ayrılmak istediğinde "Kızım, seni sevmedi" şeklinde bahane uydurduğunu tebessümle paylaştı. Güner Özkul, 40 yıllık hayat arkadaşı Umman hanımın ise çok kararlı olduğunu ve çok sevdiği Münir Usta’ya çok güzel baktığını da ifade etti.

        #Münir Özkul

