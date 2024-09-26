Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Gündüz Apollon Gece Athena' Tokyo Film Festivali'nde

        'Gündüz Apollon Gece Athena' Tokyo Film Festivali'nde

        Emine Yıldırım, yazıp yönettiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' ile Tokyo Film Festivali Asya'nın Geleceği bölümünde yarışacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gündüz Apollon Gece Athena' Tokyo'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kısa film ve senaryo çalışmalarının yanı sıra birçok ödüllü filmde yapımcı olarak imzasını gördüğümüz Emine Yıldırım, yazıp yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena ile Tokyo Film Festivali Asya’nın Geleceği bölümünde yarışacak.

        Dünya prömiyerini 28 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 37. Tokyo Film Festivali’nde yapmaya hazırlanan Gündüz Apollon Gece Athena’nın başrollerini sinema perdesi, dizi ekranı ve tiyatro sahnelerinden tanıdığımız Ezgi Çelik ve Barış Gönenen üstleniyor. Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli, Neyra Kayabaşı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde ayrıca iki usta isim, Deniz Türkali ve Lale Mansur yıllar sonra bir araya geliyor. Yapımını Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Emine Yıldırım’ın (Ursula Film) birlikte üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Barış Aygen olurken, kurgu ise Selda Taşkın’a ait. Müzikler ise Barış Diri imzasını taşıyor.

        Emine Yıldırım
        Emine Yıldırım

        Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyümüş bir kadının annesinin hayaletini bulmak umuduyla çıktığı fantastik ve eğlenceli bir serüvene davet ediyor izleyiciyi. Bu hikâyenin ev sahipliğini ise bin-yıllara meydan okuyan tarihiyle Side Antik Kenti üstleniyor.

        2018 yılında yapımcısı olduğu Ramin Matin’in Son Çıkış filmiyle katıldığı Tokyo Film Festivali’nden sonra bu kez yönetmen koltuğunda oturduğu ilk filmi ile yarışacak olan Emine Yıldırım heyecanını şu sözlerle ifade ediyor: “Daha önce yapımcı olarak deneyimlediğim Tokyo Film Festivali’ne bu sefer yönetmen olarak gitmek apayrı bir deneyim olacak. Başrolüm Ezgi Çelik’le ikinci kez Tokyo’ya gitmek de beni çok mutlu ediyor. Keyifli ve başına buyruk bir film yaptığımızı düşünüyorum, bu filmde çalıştığımız tüm kamera-önü ve kamera-arkası sanatçılarla beraber bilindik kalıpları zorlamaya gayret ettik. Kadim Akdeniz’in mirası hepimize pusula oldu. Tokyo’nun emeklerimizi kucaklaması ekip olarak hepimize çok iyi geldi. Gündüz Apollon Gece Athena’yı 2025 baharında Türkiye izleyicisiyle buluşturmayı planlıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tokyo Film Festivali
        #emine yıldırım
        #Gündüz Apollon Gece Athena
        #film
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Habertürk Anasayfa