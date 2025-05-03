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        Haberler Bilgi Gündem Güncel hava durumu: 4 Mayıs Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahmini

        Güncel hava durumu: 4 Mayıs Pazar hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki, 4 Mayıs Pazar hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:02
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık değişimleri konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 4 Mayıs Pazar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          4 MAYIS METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 7°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 12°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          ANKARA 7°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

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