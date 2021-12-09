Dikkat! Gün ışığı azlığı depresyonu tetikliyor!

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Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, kalıcı yaz saati uygulamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

UYANIKLIK İÇİN GÜN IŞIĞINA İHTİYAÇ VAR

İnsanların ışığa duyarlı olduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, “Kaliteli bir uyku için karanlıkta uyumaya ihtiyacımız olduğu gibi, uyanıklık için de gün ışığına ihtiyacımız var. Bu uygulama sonrası sabah uyanma vakitleri karanlığa denk gelmekte bu da hem yetişkinlerde hem çocuklarda zor uyanma, uyandıktan sonra yeterince dikkat toparlayamama, uykulu hal ve konsantrasyon bozukluğu gibi etkilere neden olmaktadır” diye konuştu.

KAPALI ORTAMDA ÇALIŞANLAR GÜN IŞIĞINDAN YARARLANAMIYOR"

Arıcı, “Ofis gibi çalışma ortamında gün boyu bulunan kişiler için sabah karanlıkta işe girip hava karardıktan sonra işyerinden çıkma ve gün ışığından hiç yararlanamama gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır” dedi.

Gün ışığından yeterince yararlanılmaması halinde bazı olumsuz durumların yaşanabileceğini kaydeden Arıcı bunları şöyle sıraladı: "Depresyonu tetikler. D vitamini oluşumunu olumsuz etkiler."

Arıcı, bu olumsuz etkilerden korunmak için sabahları yetişkinlerin özellikle çocukların uyanmasını kolaylaştırmak için gün ışığına benzer bir aydınlatma açılmasını tavsiye etti. Arıcı, “Gün içerisinde mümkün olduğunca açık havaya çıkmaya çalışılmalıdır. Olabildiğince gün ışığından yararlanmak bizim için önemlidir” dedi.

FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Arıcı, uygulamadan olumsuz etkilenmemek ve olumsuz etkileri en aza indirmek için depresyondan korunmaya yönelik fiziksel aktivite ve uygun beslenme gibi konulara daha fazla dikkat edilmesini önerdi.

İnsan sağlığı ve enerji tasarrufu açısından uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinin de söz konusu olabileceğini kaydeden Arıcı, “Uygulamadan olumsuz şekilde etkilendiğini düşünen kişiler ortaya çıkan zorluklarla baş edememeleri halinde bir ruh sağlığı profesyoneline başvurabilirler” diye konuştu.