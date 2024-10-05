Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gün batarken sahne onun: Akşam sefası (Mirabilis Jalapa) neden akşam açar?

        Gün batarken sahne onun: Akşam sefası neden akşam açar?

        Akşam sefası çiçeği, diğer adıyla "Mirabilis jalapa," adını harika ya da takdire şayan anlamına gelen "jalapa" kelimesinden alır. Gün batımı ile birlikte çiçeklerini açmaya başlaması ve sabah saatlerinde tekrar kapanması, bu güzel bitkiye "akşam sefası" adının verilmesinin ana sebebidir. Bu eşsiz özellik, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda bitkinin biyolojik yapısına da dayanır. Peki, akşam sefası neden özellikle akşam açar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gün batımından sonra bahçenizde aniden açan rengarenk çiçeklere şahit oldunuz mu? Akşam sefası, gündüzleri kapalı kalan yapraklarını akşam saatlerinde açarak kendini gösterir ve gece boyunca hoş kokusunu etrafa yayar. Peki, bu gizemli çiçek neden özellikle akşamları açıyor ve sabaha kadar renklerini koruyor?

        • 2

          AKŞAM SEFASI NEDEN AKŞAM AÇAR?

          Akşam sefası çiçeğinin gece saatlerinde açmasının arkasındaki neden, evrimsel bir adaptasyon sürecidir. Bitkinin, bu özel açma zamanı, belirli türde tozlaşma yapan böcekleri ve gece faal olan sinekleri çekmek amacı taşır.

        • 3

          Gündüzleri sıcaklık ve ışığın etkisi altında çiçeklerini kapalı tutan bu bitki, akşamları daha serin ve nemli bir ortamda açılarak hem kendini aşırı buharlaşmadan korur hem de tatlı kokusuyla tozlaştırıcıları kendine çeker. Akşam saatlerinde yayılan bu koku, bitkinin tozlaşma sürecinde önemli bir rol oynar.

        • 4

          AKŞAM SEFASI ÇİÇEĞİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

          Akşam sefası, tek yıllık bir otsu bitkidir ve Amerika'nın tropikal bölgelerine özgüdür. Çabuk gelişir ve 1 metreye kadar boylanabilir. Oval şekilli yapraklara ve kırmızı, pembe, sarı, mor ya da beyaz gibi çeşitli renklere sahip çiçeklere sahiptir.

        • 5

          En ilginç özelliği ise, aynı bitki üzerinde farklı renklerde çiçekler açabilmesidir. Bu özellik, bitkiye dikkat çekici bir estetik katar ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmasını sağlar.

        • 6

          Kısa süreli soğuklara dayanıklı olan bu bitki, çok düşük sıcaklıklarda çiçeklerinin rengini kaybetse de ölmez. Havalar ısındığında, çiçekleri yeniden canlanarak açmaya devam eder.

        • 7

          Genellikle öğleden sonra veya alacakaranlıkta (16:00 - 08:00 arası) açan çiçekleri, sabaha karşı kapanır ve ertesi gün yeni çiçekler açar. Bu döngü, çiçeğin her akşam farklı bir gösteri sunmasını sağlar.

        • 8

          AKŞAM SEFASI ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

          Akşam sefası, güzel görünümü ve hoş kokusunun yanı sıra, tıbbi alanlarda da kullanılmaktadır. Özellikle kadınlarda hormonların düzenlenmesinde, sindirim sistemi için müshil etkisi yaratmada, idrar sorunlarının çözümünde ve ağrı kesici olarak geçmişten günümüze çeşitli kullanım alanları olmuştur.

        • 9

          Aztekler tarafından da tıbbi ve süs amaçlı olarak yetiştirilen bu bitki, kökleriyle solucan düşürücü ve bağırsak sağlığını destekleyici etkiler sunar.

        • 10

          AKŞAM SEFASI ÇİÇEĞİNİN ANLAMI VE KULLANIM ALANLARI

          Akşam sefası, Latince kökenli ismi “Mirabilis jalapa” ile “şaşırtıcı” veya “harika” anlamına gelir. Bu çiçek, sadece gece açması ve güzel kokusuyla değil, aynı zamanda rengarenk çiçekleriyle de bahçe peyzajında sıkça tercih edilir. Çabuk yayılması ve düşük bakım ihtiyacı nedeniyle özellikle geniş alanların kısa sürede yeşillendirilmesinde kullanılır.

        • 11

          DOĞAL ADAPTASYON SÜRECİ

          Sonuç olarak, akşam sefasının akşam açmasının sebebi, biyolojik saatine ve doğal adaptasyon süreçlerine dayanır. Bu eşsiz çiçek, bahçelere güzellik katmakla kalmaz, aynı zamanda geceleri yayılan hoş kokusuyla akşam sefalarını daha keyifli hale getirir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Habertürk Anasayfa