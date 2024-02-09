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        Haberler Gündem Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:55
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler M.Ç, M.T, T.Y. ve K.B. gözaltına alındı.

        Zanlılardan M.Ç. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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