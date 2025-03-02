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        Haberler Gündem Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

        Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

        Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 01:10 Güncelleme: 02.03.2025 - 01:10
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        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
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        Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 21 yıl önce ücretsiz iftar yemeği programı başlatıldı.

        Ramazan ayı boyunca iftar vakti yoldan geçen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara yemek ikram ediliyor. Yemek için yapılan masrafları maddi imkanı olan köylüler karşılıyor.

        Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek sürdürülüyor.

        Ramazan ayının ilk iftarını Kırıklı köyünde yapan Vali Aydın Baruş, gazetecilere, mübarek aya bir sofra etrafında toplanarak girmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Baruş, geleneksel hale getirilen ücretsiz iftar yemeğinin 2004'te başlatıldığını dile getirerek, "Geleneksel hale gelmiş olan iftar yemeğine muhtarımız ve yoldan geçen vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Ortak bir sofra etrafında toplanmaktan insan mutluluk duyuyor. Ramazan ayına girmenin ve oruç açmanın huzurunu hissediyor. Hep birlikte aynı sofra etrafından olmak kardeşliği güçlendirir." dedi.

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        Köy muhtarı Fikret Bulut da iftar geleneğinin 21'inci yılındaki ilk iftarlarını açtıklarını belirterek, "Bir kamyonet şoförünün peynir, ekmek ve zeytin yiyerek iftar açtığını gören Alim hocamız bu programı başlattı. Alim hocamıza Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Onun sayesinde biz de bu bayrağı aldık." diye konuştu.

        İftar yemeklerinin gönüllü insanlar tarafından katkı sağlanarak hazırlandığını ifade eden Bulut, Valilik desteğiyle de mutfağın tadilatının yapıldığını kaydetti.

        Trabzon'dan Kelkit'e giden şoför Serkan Kaya, Kırıklı köy yolu mevkisini sık sık kullandığını belirterek, "Zaman zaman iftarlara katılıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce burada iftar yapmıştım. Zamanı da ona göre ayarlayıp geldim. İlk iftarımızı burada açacağız." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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