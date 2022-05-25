İlk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı Avşar Fİlm imzalı Gülümse Kaderine final bölümü ile sevenlerine veda ediyor. Dizinin son final bölümünü izlemek isteyenler için tek parça izleme linkini sizler için derledik. İşte Gülümse Kaderine final bölümü tek parça izleme linki...



GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM İZLE

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki Gülümse Kaderine 5. bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.fox.com.tr/Gulumse-Kaderine/izle

GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM ÖZETİ

Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin’e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze’nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren’in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir.

Fırat pırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda’ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır…