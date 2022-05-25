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Gülümse Kaderine son bölüm yayınlandı! 25 Mayıs FOX TV Gülümse Kaderine 5. final bölümü tek parça izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülümse Kaderine ekranlara veda ediyor. Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin'in yer aldığı Gülümse Kaderine final bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte 25 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Gülümse Kaderine 5. son bölümü kesintisiz izleme linki...

25.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL
Gülümse Kaderine son bölüm yayınlandı! 25 Mayıs FOX TV Gülümse Kaderine 5. final bölümü tek parça kesintisiz izle!

İlk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı Avşar Fİlm imzalı Gülümse Kaderine final bölümü ile sevenlerine veda ediyor. Dizinin son final bölümünü izlemek isteyenler için tek parça izleme linkini sizler için derledik. İşte Gülümse Kaderine final bölümü tek parça izleme linki...


GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM İZLE
Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki Gülümse Kaderine 5. bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.
https://www.fox.com.tr/Gulumse-Kaderine/izle

GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM ÖZETİ
Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin’e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze’nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren’in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir.
Fırat pırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda’ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır…

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