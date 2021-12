Aynı sahneyi paylaşacaklar 0:00 / 0:00

'Yarının Kadın Yıldızları', bu yıl ünlü piyanist Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaşıyor. 4 yıldır İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali'nde TSKB iş birliğiyle yürütülen Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında şimdiye kadar 53 üstün yetenekli genç kadın müzisyene eğitim desteği sağlandı. Bu yıl fondan yararlanma hakkı kazanan genç kadın müzisyenlerin Yeldeğirmeni Sanat'ta çekilen konseri, İKSV'nin YouTube kanalında 29 Kasım Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak

1990 yılından bu yana İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserlere destek olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 2018 yılında İstanbul Müzik Festivali iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu' ile uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenleri hayalleriyle buluşturuyor. Fondan yararlanmaya hak kazanan genç müzisyenler geçtiğimiz yıllarda İdil Biret, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca gibi duayen sanatçılarla aynı sahneyi paylaştılar.

Bu yıl konuk sanatçı Gülsin Onay'ın katılımıyla gerçekleşen ve pandemi sebebiyle Yeldeğirmeni Sanat'ta seyircisiz olarak çekilen konser, İKSV'nin YouTube kanalında yayınlanacak. 29 Kasım'da başlayacak olan 8 bölümlük konser serisi 22 Aralık'a kadar her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak.

4 yıldır bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten TSKB Genel Müdür Yardımcısı Aslı Hancı, "TSKB olarak sürdürülebilir bir büyüme hikayesinin ancak kadınların her alanda eşit temsiliyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla fırsat eşitliğini merkeze alan eğitim, kültür ve sanat projelerini son derece önemli buluyoruz. Uzun yıllara dayanan iş birliğimizi her dönem bir adım öteye taşıdığımız İKSV ile son 4 yıldır yurt dışında müzik eğitimi alan üstün yetenekli kız öğrencilere destek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Her yıl festival sahnesindeki performanslarını büyük bir gururla izlediğimiz genç müzisyenlerimizin ileride ülkemizi dünya sahnelerinde başarıyla temsil edeceğine gönülden inanıyoruz" dedi.

Yarının Kadın Yıldızları 2021 Yılı Kazananları:

· Elfida Su Turan

· Başak Kömürcügil

· Ilgın Top

· Sıla Şentürk

· Ece Namlı

· Gökçe Küçükarslan

· Lal Karaalioğlu

· Dilan Karayılan

· Beste Gürkey

· Beliz Güney

· Betül Burcu Gündoğdu

· Bahar Erünsal

· Melisa Büyükyörük

Konser Programı

1. Bölüm – 29 Kasım Pazartesi

Kontrbasçı Gökçe Küçükarslan ve piyanist Sıla Şentürk, Schubert'in Arpeggione Sonatı'nın ilk bölümünü seslendiriyor. Aslen "arpeggione" adlı bir çalgıya özel olarak bestelenmiş bu sonat, viyolonsel repertuvarının en sevilen eserlerinden biridir.

2. Bölüm- 1 Aralık Çarşamba

Kemancı Bahar Erünsal ve piyanist Sıla Şentürk, Schumann'ın La minör Keman ve Piyano Sonatı no.1, op.105 eserinin ilk bölümünü seslendiriyor. Bu eser, Schumann'ın klasik ve romantik anlayışlar arasında değişen düşüncelerinin tipik bir örneği olan keman sonatlarının ilkidir.

3. Bölüm- 6 Aralık Pazartesi

Piyanistler Betül Burcu Gündoğdu ve Sıla Şentürk, kendine özgü piyano stili, İspanyol müziğinin tipik ritim ve melodi karakterini çok ustaca stilize edişiyle saygınlık kazanan besteci Isaac Albéniz'in Piyano için Pavana-Capricho, Mi minör, op.12 eserini seslendiriyor.

4. Bölüm- 8 Aralık Çarşamba

Viyolonselci Beliz Güney, piyanist Lal Karaalioğlu ve kemancı Elfida Su Turan, Sergei Rachmaninov'un Trio élégiaque'lerinin ilkini seslendiriyor.

5. Bölüm- 13 Aralık Pazartesi

Viyolonselci Beliz Güney ve kontrbasçı Gökçe Küçükarslan, "kontrbasın Pagannini"si olarak nitelendirilen besteci Giovanni Bottessini'nin 1 numaralı Grand Duetto'sunun ilk bölümünü seslendiriyor.

6. Bölüm- 15 Aralık Çarşamba

Perküsyoncu Beste Gürkey ve piyanist Betül Burcu Gündoğdu, Emmanuel Sejourne'nin Marimba Konçertosu'nun ilk bölümünü seslendiriyor. Bogdan Bacanu tarafından sipariş edilen ve 2005 yılında bestelen bu konçerto, marimba için yazılmış en popüler konçertolardan biridir.

7. Bölüm – 20 Aralık Pazartesi

Piyanist Lal Karaalioğlu ve kemancı Ece Namlı, Camille Saint-Saens'in op. 28 Introduction et Rondo Capriccioso, La minör adlı eserinin ilk iki bölümünü seslendiriyor. 1863'te ünlü kemancı Pablo Sarasate için bestecinin deyimiyle "İspanyol stilinde" yazılmış bu eser, aslen yaylı çalgılar orkestrası ve keman için bestelenmiştir.

8. Bölüm- 22 Aralık Çarşamba

Konuk sanatçı piyanist Gülsin Onay, Frédéric Chopin'in en sevilen eserlerinden Andante Spianato ve Büyük Polonez'i seslendiriyor. Gülsin Onay son olarak bir Johann Sebastian Bach eseri seslendiriyor.