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SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen tahliye edildi! İlk açıklama... Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Magazin Haberleri

Gülşen cezaevinden çıktı!

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda ünlü şarkıcının adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi. Gülşen, 14.30 sularında cezaevinden çıktı

29.08.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Gülşen, geçtiğimiz perşembe akşamı tutuklanmıştı.

  • Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

  • TAHLİYE KARARI

    İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi.

    Mahkeme tahliye gerekçesinde, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunmasını, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceğini belirtti.

    Gülşen cezasına ev hapsi şeklinde devam edecek.

  • Gülşen, saat 14.30 sularında cezaevinden avukatı Emek Emre ile çıktı. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden kendisini bekleyen otomobile bindi.

  • "EV HAPSİNİN KALDIRILMASI İÇİN TALEPTE BULUNACAĞIZ"

    Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, Gülşen'in tutukluluk halinin sonlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını, ancak ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunacaklarını belirtti.

    Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ise basın mensuplarına kısa ve net cevap vererek, "Mutluyum" dedi.

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