        Haberler Magazin Gülşen, lince uğradı

        Gülşen, lince uğradı

        Cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak bulunulan ifşalarla ilgili görüşlerini dile getiren Gülşen, lince uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 20:29 Güncelleme: 24.08.2025 - 20:47
        Lince uğradı
        Son birkaç gündür ardı ardına cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak ifşalarda bulunuluyor.

        Sessiz kalmadılar
        İfşalarının ardından görüşlerini dile getiren Gülşen tepki çekti. "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullanan Gülşen, ikinci paylaşımında ise "O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için" dedi.

        Bu sözleri tepki çeken Gülşen, "Küçücük kızlar yalan mı söyleyecek?", "Mesajlar ortada", "Her şey ortada kanıtlar var", "Kadının en büyük düşmanı hemcinsleri oluyor" gibi yorumlarla sosyal medyada lince uğradı.

