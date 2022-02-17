"ONA MAHKEMEDEN DAHA BÜYÜK BİR CEZA VERECEĞİM!"

Ayrıca ünlü isim, Deha Bilimlier ile "yasak aşk" yaşadığı iddialarının ardından Demet Akalın'a kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti.

Gülşah Saraçoğlu, basın mensuplarının, "Demet Hanım'a dava açacaktınız. Son durum nedir ve tekrar barışır mısınız?" sorularına yanıt verdi.

Saraçoğlu, "Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim!" diyerek, hızla oradan ayrıldı.