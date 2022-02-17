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Gülşah Saraçoğlu: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim!

Gülşah Saraçoğlu, Deha Bilimlier ile "yasak aşk" yaşadığı iddialarının ardından Demet Akalın'a kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti. Saraçoğlu, gazetecilerin, "Dava açacaktınız. Son durum nedir ve tekrar barışır mısınız?" sorularına, "Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim!" cevabını verdi

17.02.2022 - 08:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selin Ciğerci, önceki akşam sevgilisi Gökhan Çıra'nın doğum günü için Nişantaşı'ndaki bir mekanda parti düzenledi. Modacı Gülşah Saraçoğlu da geceye katılan isimler arasındaydı.

    Muhabirlerle sohbet eden Saraçoğlu, "Bu mutlu günlerinde arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim." şeklinde konuştu.

  • "TUVALETE GİDERKEN DÜŞTÜM"

    Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda konuşmakta güçlük çektiği için çenesini tutan Gülşah Saraçoğlu, "Estetik mi yaptırdı?" sorusunu akıllara getirmişti.

    Konuyla alakalı açıklama yapan Saraçoğlu, "Estetik yaptırmadım, yere düştüm. Tuvalete giderken yerler kaygandı. Ayağım kaydı ve düştüm." dedi.

  • "ONA MAHKEMEDEN DAHA BÜYÜK BİR CEZA VERECEĞİM!"

    Ayrıca ünlü isim, Deha Bilimlier ile "yasak aşk" yaşadığı iddialarının ardından Demet Akalın'a kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti.

    Gülşah Saraçoğlu, basın mensuplarının, "Demet Hanım'a dava açacaktınız. Son durum nedir ve tekrar barışır mısınız?" sorularına yanıt verdi.

    Saraçoğlu, "Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim!" diyerek, hızla oradan ayrıldı.

  • NE OLMUŞTU?

    İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etmiş ve ikili, birlikte şarkı söylemişti.

    Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden çiftin, Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Deha Bilimlier’in eşi Aslı Bilimlier’in evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

  • "İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM!"

    Akalın da yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim." demişti.

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