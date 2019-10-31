Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki... Birlikteliğimiz boyunca herhangi bir aldatma olmamıştır. Gökhan2ın kız arkadaşlarına mesaj atması gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle iddialar oldu ve ben de bir kadın olarak kırıldım ve inandım. Ama ilişkimizi yıpratmak adına bir kaç kendini bilmez böyle iftiralar attı. Aslı astarı yoktur.