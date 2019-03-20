Nükhet Duru ile küsmedik, bir şey olmuştur bilmiyorum. Hayatımın çok kıymetlisidir. Onu kırmak, kızdırmak istemem. Ne söylerse başım üstüne ama sebep kürk değil. Ben en şahane kürkleri onda gördüm. Bugün burada oturuyorsam sebebi Nükhet Duru'dur. O benim hayatımda çok kıymetlidir. Bana küstüyse vardır bir bildiği, koskoca Nükhet Duru. Onun hakkında konuşmaya ne vizyonum ne zekam yeter. Şuan görsem boynuna sarılırım. 20 senem geçmiş beraber. Anne-kızlar, abla-kardeşler arasında olur öyle şeyler.