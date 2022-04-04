2022 sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere veriliyor.
Ödülün, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği; çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ve oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat’tan oluşan seçici kurulu, bu yıl yedi topluluğa, proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Seçici kurul bu projeler arasından, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın Haberci; Kadıköy Boa Sahne’nin Fırtına ve Tiyatro Hemhâl’in Berci Kristin Çöp Masalları isimli oyunlarını destekleme kararı aldı. 220 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bu üç topluluk arasında paylaştırıldı.
İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin anısına verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan genç sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. İlk kez 2018’de, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2018’de Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro; 2019’da Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, yeni prodüksiyonlarını desteklemek amacıyla paylaştırılmıştı. 2020 ve 2021 yılına ait toplam ödül tutarı ise İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, COVID-19 salgınının neden olduğu zor koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde sunulmuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü kazananlar a/gulriz-sururi-engin-cezzar-tiyatro-tesvik-odulunu-kazananlar-a-3398177
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