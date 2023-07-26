'Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü' deprem bölgesindeki etkinliklere

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen 400 bin TL değerindeki 'Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü', bu yıl deprem bölgesinde çalışmalar yürütecek Atta Festival ve Mordem Sanat’a sunuluyor.

Atta Festival, 'Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü' desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla birlikte yeni bir çocuk oyunu üretecek. 'Kabuk' adlı oyun, 2023 Ekim ayında başta Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen illerde sahnelendikten sonra Kasım ayında 27'nci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’da seyircilerle buluşacak.

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El ele vermenin gücüne dair şiirsel bir performans olan 'Kabuk', uzak diyarlardan gelen, uyku tutmayan üç kardeşin, keşfettikleri dev bir deniz kabuğu aracılığıyla çıktıkları sürprizlerle dolu yolculuğun hikâyesini anlatacak.

Semih Ali Aksoy’un yazıp yöneteceği oyunun yapımcılığını Atta Festival ve festivalin kurucusu Hakan Silahsızoğlu üstleniyor.

Kabuk için oyuncu seçmeleri 4-5-6 Ağustos’ta Adana’da gerçekleştirilecek

'Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün bir bölümü ise gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik çalışmalar yürüten Mordem Sanat’ın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da yürüteceği atölye çalışmalarını desteklemek üzere kullanılacak.

Mordem Sanat, İsveç Enstitüsü'nün Creative Force Programı kapsamında, Kadir Has Üniversitesi (İstanbul), K2 Urla Nefes Alanı (İzmir) ve Unga Klara (Stockholm) işbirliğiyle 'ACT-Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi' başlıklı projesi kapsamında atölyeler düzenliyor.

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü Hakkında

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen ödül, 2018’den bu yana her yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere veriliyor.