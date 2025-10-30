26 Eylül'de Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter suç duyurusunda bulunmuştu.

ANNESİNİN ÖLMESİNİ İSTEDİĞİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek, annesinin ölmesini istediği mesajları da savcılığa verdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede ise "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

"OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜ"

Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

İki kardeş, haklarındaki çıkan bu haberler sonrasında, annelerinin vefatından sonra ilk kez anneleriyle yer alan fotoğrafları sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.