Gülen Karaman kimdir?

Genellikle Nebahat Çehre'yi seslendirmesi ile bilinen Gülen Karaman'ın hayatı merak edilmeye başladı. Gülen Karaman 16 Ağustos 1962 yılında dünyaya geldi. Güvercin dizisi ile adından söz ettirmeye devam eden Gülen Karaman'ın hayatını sizler için araştırdık.

GÜLEN KARAMAN HAYATI

Gülen Karaman 16 Ağustos 1962 doğumludur. Tiyatro televizyon dizisi ve seslendirme çalışmalarıyla tanınan Türk oyuncu. En çok bilinen dizileri, Şehnaz Tango, İkinci Bahar ve Kavak Yelleri'dir. Genellikle Nebahat Çehre'yi seslendirmesiyle bilinir.

İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunu olan Karaman, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kedi, İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Okul yıllarından bu yana yaptığı seslendirme ve televizyon çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Türk Telekom reklam filmlerinin vazgeçilmez sesi oldu.

FİLMOGRAFİ

1986 Çalıkuşu Sabahat

1987 Mesela Muzaffer

1988 Yaşamak

1989 İz Peşinde Naşide

1994 Kare As

Şehnaz Tango Hamiyet

1995 Oyuncak Hikayesi Andy'nin annesi

1998 İkinci Bahar Ceren'in Annesi

1999 Oyuncak Hikayesi 2 Andy'nin annesi

2001 Vay Anam Vay Fatoş

2002 Kibar Ana Fatoş

2003 Hayat Bilgisi Dr. Filiz

2004 Azize

2005 Beşinci Boyut

2006 Sahte Prenses

2007-2011 Kavak Yelleri Leman Akça

2009 Adını Sen Koy

2010 Oyuncak Hikayesi 3 Andy'nin Annesi

2012 Kalbim 4 Mevsim Şükran

2012 Yol Ayrımı

2014 Diğer Yarım Asiye

2015 Serçe Sarayı Safiye

2019 Güvercin Zeliha