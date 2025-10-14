SHOW TV'nin, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un yeni sezonundan teaserlar yayınlandı.

'Güldür Güldür Show' 414. Bölüm 1. Teaserı

7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu sezonda da kahkaha tufanı var!

'Güldür Güldür Show' 414. Bölüm 2. Teaserı

Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen 'Güldür Güldür Show' yeni sezon ilk bölümüyle cumartesi akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

'Güldür Güldür Show', 13'üncü sezonuyla cumartesi akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.