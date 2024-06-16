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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un 11'inci sezon kapanış şarkısı ve dans performansı eğlenceli anlar yaşattı

        'Güldür Güldür Show'un 11'inci sezon kapanış şarkısı ve dans performansı eğlenceli anlar yaşattı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', cumartesi akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olarak başarılı bir sezonu daha geride bırakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:34
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        Kapanış şarkısı ve dans performansı eğlenceli anlar yaşattı
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        Ekran yolculuğuna yıllardır kahkahalarla devam eden ‘Güldür Güldür Show’, 11'inci sezonu söz ve müziği Ramiz Bayraktar tarafından hazırlanan eğlenceli bir şarkı ve dans performansıyla uğurluyor. Tüm kadronun seslendirdiği şarkı için özel olarak hazırlanan koreografi de çok beğenildi.

        11 sezondur seyircilerin gönlünde taht kuran ‘Güldür Güldür Show’, 12'nci sezon için hazırlıklara da şimdiden başladı. Yeni sezonda eğlencenin bir numaralı adresi olmaya devam edecek ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümlerine kısa bir ara veriyor.

        Fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleriyle ‘Güldür Güldür Show’ yeni yayın döneminde SOHW TV’de.

        Yeni sezonda SHOW TV’de görüşmek üzere…

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        #Güldür Güldür Show

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