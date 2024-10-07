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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show', 12'nci sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı SHOW TV'de başlıyor!

        'Güldür Güldür Show', 12'nci sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı SHOW TV'de başlıyor!

        SHOW TV'de ekranlara gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un 12nci sezon yayın tarihi belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:36
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        'Güldür Güldür Show' başlıyor
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        Fenomen karakterler ve gündem yaratan skeçler, kaldığı yerden devam ediyor. Kahkahanın yıllardır değişmeyen adresi 'Güldür Güldür Show', yeni sezon ilk bölümüyle 19 Ekim Cumartesi saat 20.00’de SHOW TV’de izleyicilerin karşısına çıkacak.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        İşte 'Güldür Güldür Show’un Yeni Sezon Tanıtımı;

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        'Güldür Güldür Show', yeni sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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