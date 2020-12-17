Konuşanlar programı son zamanlarda YouTube'da yayınlanan popüler yapımlardan biri. Programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın sevgilisinin Konuşanlar programının yönetmeni Sultan San olduğu ortaya çıktı. Sultan San, Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da daha önce yönetmenlik yapmıştı.

SULTAN SAN KİMDİR?

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi, ancak aslen Malatyalı'dır.Kendine ait hikayeleri, senaryoları olan isim, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle senaristliğe bir süre ara verdi. Ardından 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryo ekibinde bulundu. Buradaki arkadaşlarının da desteği ile stand up dünyasında adım attı. İlk olarak Beşiktaş'ta sahne alan Kaya, zaman ilerledikçe olumlu geri dönüşler neticesinde Konuşanlar stand up konsteptini uyguladı. Youtube'da yayımladığı Konuşanlar programı kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.