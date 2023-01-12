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Guinness'e göre, Elon Musk'ın Twitter alımı sonrası yaşadığı servet erimesi bir rekor/guinness-e-gore-elon-musk-in-twitter-alimi-sonrasi-yasadigi-servet-erimesi-bir-rekor-3555468
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