Kuruyemişler ve tohumlar: Magnezyum ve çinko kaynağı

Badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi kuruyemiş ve tohumlar, kemik sağlığı için gerekli olan magnezyum ve çinko açısından zengindir. Magnezyum, kemik yapısının sağlamlaşmasına yardımcı olurken, çinko kemiklerin mineral yoğunluğunu artırır ve kemik gelişimini destekler. Ayrıca, bu besinler kalp sağlığına da faydalıdır ve genel sağlığınızı iyileştirebilir.