12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı’na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD’yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Pasaport kontrolünden geçişinde herhangi bir engel çıkarılmayan Guaido, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre havalimanında bekleyen bazı Venezuelalıların yoğun tepkisi ile karşılaştı. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa üniforması giyen bir kadın Guaido’nun üzerine çerez ve su atarken, çevredeki grubun “vatan haini” diye bağırdığı duyuldu.
AA'nın haberine göre; Guaido, havalimanının dış hatlar bölümüne geçtiğinde ise buradaki taraftarlarının slogan ve sevgi gösterisi ile karşılandı.
HAVALİMANININDA ÖNCE TEPKİ SONRA DESTEK
Havalimanı içindeki taraftarlarıyla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Guaido, dışarıda bekleyen aracına yöneldiğinde ise daha ağır tepkilerle karşılaştı. Yaşanan arbedede gruptaki bir kişinin Guaido’yu yakasından tutup silkelediği görüldü.
Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas’a hareket eden Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise “Ülkenin bütün siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.
Dünyanın, Venezuela’daki “Demokrasi ve özgürlüğün yeniden kazanılması için” yanlarında olduğunu savunan Guaido, Venezuela’da “yeni bir dönemin” başladığını iddia etti.
GUAİDO’NUN GELİŞİ ÖNCESİ ARBEDE
Bu arada Guaido’nun ülkeye varmasından önce Caracas’tan yola çıkan bir grup parlamenter, havalimanı yakınlarında güvenlik güçlerince durduruldu. Kordonu geçmek isteyen milletvekilleri ve Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği (GNB) mensupları arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin, birçok suçlamadan hakkında ülke dışına çıkma yasağı getirdiği Guaido, 19 Ocak'ta Venezuela'dan Kolombiya'ya geçmiş, ardından da İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye gitmişti.
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