GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.
GSS BORCU SORGULAMA EKRANI...