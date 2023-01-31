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GSS BORÇLARI 2023 | Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu silindi mi, sorgulaması nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu silindi mi?

Kabine Toplantısı'nın ardından borç yapılandırma detaylarının açıklanmasının ardından gözler Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcuna çevrildi. Düzenleme ile Kamu kurumlarında olan borçlara taksit imkanı geldi. İşte, 2023 GSS borçları siliniyor mu? sorusunun yanıtı...

Giriş: 31.01.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu son durum gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısı'nın ardından borç yapılandırma paketinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi, prim, matrah artırımı, öğrenim kredisi, belediyelere olan borçlar, il özel idarelerine olan borçlar ve kamu kurumlarının diğer alacakları için borç yapılandırmasına gidilirken belirlenen borçlara güncelleme ve taksitli ödeme imkanı sağlan. İşte, 2023 Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu sorgulaması hakkında merak edilenler...

  • GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı  Erdoğan "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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  • YAPILANDIRMA VE TAKSİT İMKANI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz. Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.” dedi.

  • 2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.” ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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