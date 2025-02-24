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        Haberler Bilgi Spor GS FB MAÇI CANLI İZLE KANALI || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? İşte muhtemel 11’ler

        Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? GS-FB maçı canlı izle kaanlı ve muhtemel 11'ler

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. 63 puanlı namağlup lider sarı-kırmızılılar, derbiden galip ayrılarak aradaki puan farkını 9'a çıkarmak istiyor. 57 puanı bulunan sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek farkı 3'e düşürmek istiyor. Şampiyonluk yolundaki kritik derbide iki teknik adam Okan Buruk ve Jose Moruinho'nun ilk 11'leri merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:13
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sezonun en önemli karşılaşmalarından birisi oynanacak. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden derbi öncesinde sarı kırmızılılar 63 puanla lider konumda bulunurken, sarı lacivertliler 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 1970 yılından bu yana ilk kez bir yabancı hakemin yöneteceği derbide iki takımın da eksikleri bulunuyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? İşte, GS-FB maçı canlı izle kanalı ve derbinin muhtemel 11’leri…

        • 2

          GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray-Fenerbahçe maçı, 24 Şubat 2025 Pazartesi bu akşam oynanacak. İki ezeli rakip, saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

        • 3

          GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

          Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

        • 4

          GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve dev derbiyi şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://beinsports.com.tr/

        • 5

          GALATASARAY'DA 3 OYUNCU EKSİK

          Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

          Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

        • 6

          FENERBAHÇE'DE 4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

          Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Diego Carlos ile İsmail Yüksek zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao ise sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.

        • 7

          MUHTEMEL 11'LER

          Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.

          Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat (Çağlar), Oğuz Aydın, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

        • 8

          DERBİ TARİHİNDE 55 YIL SONRA İLK

          Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.

          İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı son derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.

        • 9
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