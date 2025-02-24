Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sezonun en önemli karşılaşmalarından birisi oynanacak. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden derbi öncesinde sarı kırmızılılar 63 puanla lider konumda bulunurken, sarı lacivertliler 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 1970 yılından bu yana ilk kez bir yabancı hakemin yöneteceği derbide iki takımın da eksikleri bulunuyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? İşte, GS-FB maçı canlı izle kanalı ve derbinin muhtemel 11’leri…