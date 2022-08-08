Sevindiren haber!

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Pandemi'nin hemen öncesinde solo projelerini gerçekleştirmek üzere 3 yıllık bir ara veren grup Seksendört, gitarda Arif Erdem Ocak, bas gitarda İsmail Okan Özen, davulda Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaşoğlu'nun bulunduğu ilk kadronun tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine sevinç yaşattı.

Özlenen şarkılarıyla konserlere hızlıca dönmeyi planlayan ekip, bir yandan da kayıtları yurt dışında gerçekleşen üç yeni şarkı hazırlıyor.

"Seksendört", sosyal medya hesaplarından duyurdukları geri dönüşlerini büyük bir konserle kutlamayı planlıyor.