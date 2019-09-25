Grip ilaçsız nasıl geçer?

25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Grip; kış aylarında en çok karşılaşılan bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminin zayıf kalması nedeni ile virüslere açık hale gelen vücut gribe yakalanarak güçsüz düşer. Burun akıntısı, gözlerde sulanma, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi belirtiler gösterir. Gribin yatağa düşürecek kadar ağır durumlarda ortaya çıkmasının dışında grip ilaç kullanmadan geçirilebilir.
Gribin ilaç kullanmadan geçmesi için en önemli yapılacak şey dinlenmektir. Mutlaka istirahat etmek gereklidir. Bunun yanında beslenme en önemli etkendir. Özellikle C vitamini en çok alınması gereken vitaminlerin başında gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle sebze ve meyve bol tüketilmesi gereken besinlerdir. Bunun yanında ıhlamur, nane limon, havlıcan, hatmi çiçeği, adaçayı gibi bitkisel çaylar hem boğazın yumuşamasını sağlayacak hem de direncin yükselmesine etki edecektir.
Daha çok sulu gıdalar ile beslenmek vücut direnci için önemlidir. Özellikle tavuk suyuna çorba yapılması ve tüketilmesi grip için en önemli ve faydalı çorbalardan birisidir. Ayrıca bol su tüketmek hem terlemeyi sağlayarak toksinleri atmaya hem de ateşin verdiği harareti azaltmaya faydalı olacaktır.
Bu arada tuzlu suyu buruna çekmek burun akıntısına fayda sağlamanın yanında rahatlamasına etkili olacaktır. Bunun yanında adaçayı, ayran içmek ve yoğurt yemek balgamın atılması için destek olabilmektedir. Kesinlikle balgamın yutulmaması ve dışarı atılması gereklidir.
Grip süresince sigara kullanıyorsa bırakılmalıdır. Çünkü öksürüğün artmasına ve balgamın çoğalmasına neden olabilmektedir.
Öksürük için; toz zencefil içine bal karıştırıp sabah akşam birer kaşık yemek öksüğün kabarmasına ve balgam atılmasına yarayacaktır. Karabiber ile de yapılabilmektedir. Suların kaynatılarak ılık içilmesi gerekmektedir. Terleme halinde iç çamaşırları sık sık değiştirilmesi önemlidir. Ortam aşırı sıcak olmamalı pencere açılarak hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Yapılabilecek bu tarz uygulamalar ve alınan tedbirler ile gribin, ilaç kullanılmadan atlatılabilmesi ihtimali yüksektir. Ancak eğer ciğerlere inmiş bir enfeksiyon söz konusu ise; mutlaka bir hekime gitmekde fayda vardır.
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