Grip aşısı alabilecek kişiler Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine yüklendi. e-Nabız sisteminde yüksek riskli grupta olduğu belirtilen kişiler aile sağlığı merkezinde grip aşılarını yaptırabilecek. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. (Şekil3).

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir (Şekil4).

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz. (Şekil5)