Gribe ne iyi gelir

24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Grip; influenza denilen virüsün bulaşması ile meydana gelen bir hastalıktır. Aniden ortaya çıkan öksürük, yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrıları, titreme ve baş ağrısı meydana getirmektedir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha fazla olmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir.
Grip için uygulanabilecek en iyi tedavi yöntemi şudur denilememektedir. Gribin başladığı ilk zamanda uygulanan ilaç tedavisi sadece oluşan semptomları hafifletmektedir, tamamıyla bu rahatsızlığı iyileştirmez. İlaçlar genellikle oluşan öksürüğü hafifletme, baş ağrısını geçirmekte, burun tıkanıklığını tedavi etmektedir. Aynı şekilde antibiyotik kullanımı da vücutta bulunan bakterileri öldürmektedir, gribe sebep olan virüsler üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.
Bu yüzden grip olduğumuz zamanlarda geçmesi için ilaçlara yüklenmek yerine; beslenmemize dikkat ederek ve bitki çayları içerek kısa sürede kendimizi toparlayabiliriz.
Gribe İyi Gelen Bitki Çayları Şunlardır;
Zencefil çayı: Kuru yada yaş zencefilden birine tercih ederek hazırlayabilirsiniz. Zencefil, göğüs tıkanıklığını açarak öksürüğünüzün hafiflemesine ve burun akıntınızın geçmesine yardımcı olmaktadır.
Okaliptüs çayı: Öksürüğünüzün geçmesine, boğaz ağrınızı hafifletme de ve bronşları temizlemeye çok iyi gelmektedir.
Mate çayı: Bu çayın içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunduğundan dolayı vücut kırgınlığınızı almakta ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmede etkili olmaktadır.
Ayrıca bitki çaylarına ek olarak beslenmeniz için grip olduğunuz zamanlarda bol bol sarımsak ve soğan tüketmeniz de fayda sağlamaktadır. Bol bol C vitamini içeren portakal, mandalina ve greyfurt tüketilmesi de iyi gelmektedir.
Yine de bu yöntemleri uyguladığınız halde belirtileriniz de hafifleme gibi bir durum oluşmadıysa, daha kötüye gitmekte ve ateşiniz düşmüyorsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Böyle bir durum grip ile başlayan farklı hastalıkların habercisi olabilmektedir.
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