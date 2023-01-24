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'Gri pasaport' davasında tahliye kararı

Malatya'da 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan ve 1’i tutuklu 3 sanıklı ‘Gri pasaport’ davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın tahliyesine karar verdi

Giriş: 24.01.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da ‘Gri pasaport’ davasında tahliye kararı - Son dakika haberler
'Gri pasaport' davasında tahliye kararı
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Haber Merkezi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya 10.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. ile olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin K. mahkeme huzurunda hazır bulundu.

Sanıklar, tanıklar ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ayrancı, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. ile olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin K. hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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