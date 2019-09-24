Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. BM İklim Zirvesi'nde konuşan 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle zirveye damgasını vurdu. İşte Greta Thunberg kısaca hayatı haberimizde...

GRETA THUNBERG KİMDİR?

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (d. 3 Ocak 2003),Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, o zamandan beri iklim aktivistliği yapmaktadır. Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018’de başlamış ve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştır.

15 Mart 2019'da, dünyanın dört bir yanındaki 112 ülkesinden tahmini 1,4 milyon öğrenci grev ve protesto çağrısına yanıt verip protestoya katıldı. 24 Mayıs 2019'da 125 ülkeden öğrenci içeren, benzer bir etkinlik düzenlendi. Temmuz 2019’da, Petrol İhracatçı Ülkeler Örgütü (OPEC) adına, genel sekreter Mohammed Barkindo, iklim aktivistleri olan Thunberg’i ve diğer gençleri fosil yakıt endüstrisi için "en büyük tehdit" olarak ilan etti.

Thunberg, aktivizmi için çeşitli ödüller aldı. Mart 2019'da, Norveç parlamentosunun üç üyesi, Nobel Barış Ödülü için Thunberg'i aday gösterdi. Mayıs 2019’da, 16 yaşındayken, Time dergisinin kapağında yer aldı. Bazı medya, dünya üzerindeki etkisini "Greta Thunberg etkisi" olarak nitelendirdi.